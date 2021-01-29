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Доклинические испытания вакцины от COVID-19 в виде йогурта завершат в 2021 году

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Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде кисломолочного продукта, которая разрабатывается на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» в Санкт-Петербурге, планируется завершить в 2021 году. Об этом в пятницу, 29 января, заявил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев.

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«Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить. <…> Это кисломолочный продукт, <…> штамм пробиотика, с которым мы работаем лет 20 или даже больше, имеем отлаженные технологии, которые позволяют клонировать фрагменты генов патогенных микроорганизмов <…> и получать полезный штамм, который в простонародье называют кефиром или йогуртом, закваской», ― рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Дмитриев отметил, что для того, чтобы провести клинические испытания, ученым будет необходимо дополнительное финансирование. Директор ИЭМ добавил, что заложенная в создание препарата технология предельно проста.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

О том, что российские ученые начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции в виде йогурта, стало известно в июне 2020 года.

Тогда сообщалось, что методом генной инженерии специалисты встроили S-белок (ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус проникает в клетки) в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков. Подчеркивалось, что таким образом формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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