Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщил 28 января мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой», — написал столичный градоначальник в Instagram.

По информации «Российской газеты», смерть актера наступила 28 января в 22:56.

В начале января у актера и его жены Ирины Купченко был диагностирован COVID-19 с 5% поражения легких.

Спустя несколько дней представители артиста сообщили, что его состояние начало стабилизироваться, однако накануне стало известно, что актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, однако проучился там всего полгода. После этого он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году. Еще во время учебы снялся в своем первом фильме.

С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году Лановой стал преподавателем кафедры сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже актер стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Соболезнования родным и близким актера выразили коллеги Ланового по работе в кино и театре, политики и представители шоу-бизнеса.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Василий Лановой — настоящий гражданин, отчаянно честный, сражающийся с ложью, он всего себя отдавал Отечеству.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в Twitter, что Лановой стал мостом между двумя эпохами.

Как подчеркнул вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, Лановой был ярким и бесконечно талантливым, добрым, мудрым и справедливым. Он назвал смерть актера невосполнимой и горькой утратой.

Народный артист России Юрий Назаров, которому довелось учиться вместе с Василием Семеновичем, отметил, что актер был человеком совести и «совесть свою никогда не терял, хотя столько было возможностей и искуса». Он выразил сожаление, что болезни удалось одолеть актера.