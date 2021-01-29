Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Народный артист СССР Василий Лановой. Который 28 января скончался в возрасте 87 лет, был образцом гражданского мужества. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова написала, что для нее главное в Лановом то, что он — настоящий гражданин, который отчаянно был честен и сражался с ложью, всего себя отдавал Отечеству.

Соболезнования родным и близким, коллегам по театру Ланового также выразил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в Facebook. Он назвал его ярким и бесконечно талантливым, добрым, мудрым и справедливым. Он назвал смерть актера невосполнимой и горькой утратой.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Twitter написал, что смерть Ланового непоправимая для страны и культуры утрата. Он назвал его человеком, который стал мостом между двумя эпохами, а также великим актером и великим гражданином.

Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет в четверг, 28 января. Он умер в больнице, где с начала января находился с COVID-19. Вместе с ним заразилась и жена Ирина Купченко. 28 января состояние актера ухудшилось, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее в этот же день глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что память Ланового увековечат в Москве памятной табличкой или, возможно, памятником.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других. Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации, имел множество наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Андрея Первозванного, орден «За рыцарство», орден Александра Невского.