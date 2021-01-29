ВВП США показал рекордное падение со времен Второй мировой

ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны, передает телеканал «Известия».

По данным американского министерства торговли, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%, в то время как эксперты ожидали 4,3%. При этом в первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.

В министерстве заявили, что снижение крупнейшей мировой экономики в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

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