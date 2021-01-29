Эксперты в ФРГ не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии не рекомендовал использование вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для граждан в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщила газета Deutsche Welle со ссылкой на заявление комитета.

По мнению экспертов, в данный момент недостаточно данных о том, что препарат окажется эффективным для людей старшего возраста. Поэтому вакцина от COVID-19 AstraZeneca рекомендуется только людям в возрасте от 18 до 64 лет. Помимо этого ограничения, вакцина считается такой же подходящей, что и вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna, пишет издание.

Ранее в понедельник таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что правительство Германии считает, что европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca лишь среди граждан младше 65 лет.

При этом газета Handelsblatt, в свою очередь, со ссылкой на источники в правящей коалиции ФРГ указывает, что данная вакцина лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у людей старше 65 лет. Издание делает из этого вывод, что прививочная стратегия федерального правительства может обернуться неудачей.

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины от COVID-19 на рынке Евросоюза (ЕС), заявила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое.

12 января AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Сообщалось, что процедура оценки препарата будет проведена в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января.

15 января сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

27 декабря в странах Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. В Бельгии и Люксембурге вакцинация началась 28 декабря.