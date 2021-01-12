AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 12 января, сообщает пресс-служба лекарственного регулятора ЕС.

«Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура оценки препарата агентством будет проведена в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января.

Ускорение процесса стало возможным благодаря тому, что ЕМА уже ознакомилось с некоторыми данными по вакцине, включая результаты лабораторных исследований, информацию о ее компонентах и способе ее производства и некоторые доказательства безопасности и эффективности на основе объединенного анализа промежуточных клинических данных четырех текущих клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

В случае одобрения использования вакцины на территории Евросоюза, препарат от AstraZeneca станет третьим, получившим соответствующее разрешение.

7 января Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины американской компании Moderna в странах ЕС. Контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн. В ноябре ЕК согласовала шестой контракт по предзаказу на 160 млн доз.

В конце декабря 2020 года EMA одобрило для применения в странах Европы вакцины Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны объединения.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря.