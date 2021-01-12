Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Мир
Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России
Наука
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Названы причины землетрясения на границе России и Монголии
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Общество
Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Политика
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать вакцину «Спутник V»
Сюжет:

AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 12 января, сообщает пресс-служба лекарственного регулятора ЕС.

Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19
Первыми получателями препарата стали медики, пожилые люди и политики

«Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура оценки препарата агентством будет проведена в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января.

Ускорение процесса стало возможным благодаря тому, что ЕМА уже ознакомилось с некоторыми данными по вакцине, включая результаты лабораторных исследований, информацию о ее компонентах и способе ее производства и некоторые доказательства безопасности и эффективности на основе объединенного анализа промежуточных клинических данных четырех текущих клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

В случае одобрения использования вакцины на территории Евросоюза, препарат от AstraZeneca станет третьим, получившим соответствующее разрешение.

7 января Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины американской компании Moderna в странах ЕС. Контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн. В ноябре ЕК согласовала шестой контракт по предзаказу на 160 млн доз.

В конце декабря 2020 года EMA одобрило для применения в странах Европы вакцины Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны объединения.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020