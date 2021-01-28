Дело возбудили в отношении сотрудницы лесхоза в Тамбовской области за подлоги

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из лесных хозяйств. Женщина подозревается в служебных подлогах, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, осенью 2020 года подозреваемая по просьбе знакомого составила ордер на отпуск лесопродукции. В него она внесла ложные данные о сроках и основаниях вывоза, а также расписалась за начальника производственного участка, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Знакомый подозреваемой с фиктивным ордером незаконно вывез 36 кубометров леса. Размер ущерба составил 130 тыс. рублей.

Факт преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Следственные действия продолжаются. Действиям мужчины, который вывез лес, также будут дана правовая оценка.