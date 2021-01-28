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Пушков прокомментировал голосование ПАСЕ о подтверждении полномочий России
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Пушков прокомментировал голосование ПАСЕ о подтверждении полномочий России

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал прошедшее 28 января голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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«Уход делегации России из ПАСЕ в 2014-м в знак протеста против санкций стал уроком для ассамблеи. В 2019-м нам предложили вернуться без санкций и ограничений вопреки истерике украинско-балтийской коалиции. В этом году ей вновь не удалось заблокировать полномочия нашей делегации», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее 28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против — 36, еще 24 человека воздержались.

Оспорить права делегации из России в ПАСЕ решила глава делегации Украины Мария Мезенцева. 25 января она выступила с соответствующим заявлением, отметив, что российская сторона «продолжает нарушать права человека». Тогда идею Мезенцевой поддержали 38 участников заседания из пяти стран.

На следующий день глава делегации РФ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ.

Более того, в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев вице-спикер Госдумы заявил, что делегация покинет площадку, если полномочия ее членов будут ограничены.

Толстой также отметил, что зал Совета Европы — единственная площадка, где сейчас возможен равный и уважительный диалог между странами Европы. В случае ухода России из ПАСЕ могут возникнуть проблемы, отметил глава делегации РФ.

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