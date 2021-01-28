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В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса
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В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

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Уже 8,2 млн доз вакцин от коронавируса произведено в России, в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Об этом в четверг, 28 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она также добавила, что ежедневно в России увеличивается число пунктов вакцинации, сейчас оно уже превысило 3 тыс.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

Руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов рассказывал, что у тех, кто сделал прививку от коронавируса, уровень антител обычно выше, чем у тех, кто переболел COVID-19. При этом пока перенесшим коронавирусную инфекцию рекомендовано не торопиться с вакцинацией, предупреждала Голикова.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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