Голикова посоветовала переболевшим COVID-19 не спешить с вакцинацией

Тем, кто уже перенес коронавирус, не стоит торопиться с вакцинацией от COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации.

«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», ― сказала она.

Голикова отметила, что, несмотря на возможное постепенное снижение количества антител к коронавирусу, которые выработались в организме после болезни, это не означает, что уходит клеточный иммунитет, или клеточная память.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент РФ выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровели 2 978 764 человека.

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