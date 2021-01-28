Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России за сутки зафиксировали 19 138 новых случаев COVID-19
Экономика
Экономист увидел поддержку рубля в проведении массовой вакцинации
Общество
Более 320 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве
Происшествия
Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона
Мир
Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России
Происшествия
Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела
Общество
В Москве за последние 24 часа 6142 человека вылечились от COVID-19
Спорт
Шубенков назвал сообщения о своем положительном допинг-тесте наглой клеветой
Общество
Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине

0
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ рассекретила 28 томов дел об убийствах. Происходило всё во время Великой Отечественной войны. Речь идет о массовых казнях мирных жителей на Украине. В архивах описаны зверства, которые творили фашисты, передает телеканал «Известия». Последователи Гитлера не щадили даже младенцев. Тысячи людей закапывали заживо, перед смертью вновь пытали. Очевидцем этого ужаса была Раиса Майнстренко. Женщина чудом выжила во время массовой казни у Бабьего Яра. 75 лет назад в этот день на Украине публично повесили 13 нацистов. Казнью завершился процесс, названный киевским Нюрнбергом. Уголовное дело против нацистов длилось три года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021