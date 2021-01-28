ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине

ФСБ рассекретила 28 томов дел об убийствах. Происходило всё во время Великой Отечественной войны. Речь идет о массовых казнях мирных жителей на Украине. В архивах описаны зверства, которые творили фашисты, передает телеканал «Известия». Последователи Гитлера не щадили даже младенцев. Тысячи людей закапывали заживо, перед смертью вновь пытали. Очевидцем этого ужаса была Раиса Майнстренко. Женщина чудом выжила во время массовой казни у Бабьего Яра. 75 лет назад в этот день на Украине публично повесили 13 нацистов. Казнью завершился процесс, названный киевским Нюрнбергом. Уголовное дело против нацистов длилось три года.

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