Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение ВОЗ российской вакцины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса в самое ближайшее время. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (российская вакцина. — Ред.) будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал Гутерриш.

Ранее, 21 января, в МИД РФ сообщили, что ВОЗ запустит процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию созданной в России вакцины «Спутник V» 22 января.

22 января стало известно, что ВОЗ ожидает дополнительных данных от российского Института Гамалеи по вакцине «Спутник V» для начала ее оценки.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса носит название «Спутник V». Она была разработана центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе изученных векторов аденовируса человека. Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Эффективность вакцины составляет более 90%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Он характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.