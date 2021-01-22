Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительных данных от российского Института Гамалеи по вакцине от COVID-19 для начала ее оценки. Об этом в пятницу, 22 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

Она уточнила, что сейчас ВОЗ проводит оценку нескольких вакцин и на следующей неделе будет обсуждать китайские вакцины Sinovac и Sinopharm, досье которых было полностью направлено представителям организации.

«Что касается вакцины Института Гамалеи, то у нас сегодня была с ними встреча. Нам еще надо получить больше информации и дополнительные клинические данные от них», — отметила Симао на брифинге, передает «РИА Новости».

Накануне, 21 января, в МИД России заявили, что ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о переговорах по препарату со странами Европы, его производство обсуждается с Германией. Канцлер Ангела Меркель отметила, что предложила российской стороне поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве (EMA).

«Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.