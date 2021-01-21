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ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января

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Процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию созданной в России вакцины «Спутник V», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустит 22 января. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V», — отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, она сообщила, что в ближайшие дни ожидается регистрация российской вакцины от коронавируса еще в нескольких странах. Так, 21 января использование «Cпутника V» одобрили в Венгрии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек.

Также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о переговорах по препарату со странами Европы, его производство обсуждается с Германией. Канцлер Ангела Меркель отметила, что предложила российской стороне поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины в Европейском медицинском агентстве (EMA).

«Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже сделали ряд прививок этой вакциной. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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