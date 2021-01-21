В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по вакцине «Спутник V»

Ряд европейских стран интересуются российской вакциной «Спутник V», ее производство обсуждается с Германией. Об этом в четверг, 21 января, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы обсуждаем с Германией возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны. <…> Кроме того, вы видим серьезный интерес со стороны государств — членов Европейского союза, но, конечно, мы будем следовать всем процедурам EMA (Европейское агентство лекарственных средств. — Ред.)», — сказал Дмитриев на брифинге.

Он подчеркнул, что РФПИ надеется в ближайшее время на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.

«Мы ожидаем скорейшую регистрацию в Мексике. Помимо этого, мы объявим уже в последующие несколько недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и еще одной стране в Африке», — констатировал Дмитриев, добавив, что также рассчитывает на скорую регистрацию вакцины в Бразилии и Индии.

Кроме того, по словам главы РФПИ, исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.

Ранее в этот день стало известно, что применение российской вакцины «Спутник V» было одобрено в ОАЭ и в Венгрии. В ОАЭ продолжается третья фаза клинических исследований под надзором местного министерства здравоохранения и профилактики и департамента здравоохранения Абу-Даби. В ней участвует 1 тыс. добровольцев. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг посетит Москву для переговоров на тему российской вакцины от коронавируса.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.