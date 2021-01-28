Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах

В Верховную раду в среду, 27 января, внесли законопроект, в котором предусматривается лишение граждан Украины с паспортами «страны-агрессора» избирательного права, передает телеканал «Известия».

Киев с 2015 года считает Россию страной-агрессором. Запрет будет действовать, пока украинские власти не снимут с иностранного государства статус «агрессора» или пока тот или иной украинец не откажется от второго гражданства.

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