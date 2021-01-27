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МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за фейков о России

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Представителю американского посольства в Москве вручена нота протеста в связи с распространением фейков, сообщила 27 января пресс-служба МИД России.

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Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, отмечается масштабное распространение недостоверной информации о России американскими цифровыми платформами. Они тиражируют провокационный контент, распространяемый скоординированно посольством США в Москве.

В МИД отметили, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

«Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год», — подчеркнули в МИД.

Однако попытки усилить регулирование социальных сетей сталкиваются с сопротивлением западных коллег и называются ими «нападками на свободу слова», говорится в заявлении.

Как добавляет «Газета.ру», ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации посольства США о незаконных акциях 23 января косвенным вмешательством во внутренние дела страны.

Кроме того, Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы. В документе отмечалось, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих США.

Как 25 января отметили в посольстве США, приоритетом дипмиссии является безопасность американцев в России, в связи с чем и была представлена информация о потенциальных рисках 23 января.

22 января посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий, анонсированных на 23 января. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва направит Вашингтону ноту протеста в связи с распространением фейков американскими интернет-компаниями и блокировкой российских аккаунтов в соцсетях.

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