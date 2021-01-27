Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима в барах и кафе

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 27 января, отметил, что, несмотря на снятие ограничений на работу развлекательных заведений города в ночное время перчаточно-масочный режим в них никто не отменял.

Он подчеркнул, что даже на танцполе посетителям необходимо будет носить защитные маски. И несмотря на то, что танцевать в таком виде, возможно, и не удобно, зато безопасно, указал чиновник.

Кроме того, Немерюк выразил надежду, что в заведениях также будет соблюдаться соцдистанция, а их владельцы прибегнут к применению необязательных QR-кодов.

«И по количеству гостей ограничения и соблюдение социальной дистанции, и я надеюсь, что рынок отреагирует так же взаимовежливо к решениям, которые были приняты сегодня, и будет соблюдать все правила, которые предписаны, и призывать своих гостей их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в понедельник Немерюк напомнил, что ношение масок и перчаток в офисах, магазинах и транспорте остается обязательным.

В этот же день столичный мэр Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

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