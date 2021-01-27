Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19

Ношение масок и перчаток в офисах, магазинах и в транспорте остается обязательным, сообщил в среду, 27 января, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», — сказал он ТАСС.

Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в столице продолжают действовать, несмотря на ослабление ограничений по COVID-19 в городе.

Кроме того, рекомендательной остается система QR-кодов для заведений общественного питания в ночное время.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении ограничений по коронавирусу. Так, заведениям вновь разрешается обслуживать посетителей после 23:00, а требование о переводе сотрудников организаций на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

По словам градоначальника, ситуация с COVID-19 в столице улучшается.

Ранее, 25 января, мэр Москвы заявил о спаде пандемии коронавирусной инфекции в городе.

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