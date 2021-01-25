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Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

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Пандемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад, заявил в понедельник, 25 января, мэр столицы Сергей Собянин.

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«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — сказал градоначальник во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ.

Там Собянин также встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией.

Мэр поздравил всех московских студентов с Татьяниным днем и поблагодарил их за вклад в борьбу с коронавирусом.

«Отдельное спасибо, конечно, студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с ковидом, переживали страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных. Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально: плановая помощь, с одной стороны, качественная и доступная помощь больным ковидом — с другой», — подчеркнул Собянин.

21 января градоначальник объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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