Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал оградить его и российских парламентариев от хамства украинских коллег. Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что используемые парламентариями из Украины выражения нельзя применять в зале ассамблеи.

Речь идет о заявлении члена украинской делегации Алексея Гончаренко во время обсуждения в среду, 27 января, ситуации вокруг якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

Парламентарий сначала на французском языке сделал несколько заявлений о Навальном, которого якобы незаконно арестовали, а затем уже на русском языке обвинил российские власти в возвращении РФ «во времена сталинизма» и якобы в применении насилия к детям на несогласованных акциях 23 января.

«Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьезную тему. Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко. Я лично считаю, что это вполне во власти председателя», — заявил после этого Толстой.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

На следующий день Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.