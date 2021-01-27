В ФБК сообщили об обыске в квартире Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов 27 января сообщил, что в квартиры блогера Алексея Навального и его супруги Юлии пришли с обысками.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. <…> У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск», — написал он в Twitter.

По предварительным данным, оперативно-следственные мероприятия связаны с расследованиями уголовных дел по итогам несанкционированных акций, которые прошли 23 января в разных регионах страны, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вместе с тем, как пишет «Газета.ру», обыски проводятся по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. При этом следственные действия производятся и у некоторых сотрудников ФБК.

Ранее в этот же день стало известно, что следователи возбудили 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли 23 января.

Кроме того, 27 января в Роскомнадзоре сообщили, что социальные сети привлекут к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.