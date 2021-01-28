Медики МВД России получили награды за борьбу с коронавирусом

Награждение сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России, которые отличились в работе по противодействию коронавирусной инфекции, состоялось в четверг, 28 января.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, руководители территориальных органов МВД России и руководители МСЧ МВД РФ по субъектам.

Колокольцев обратился к медикам с приветственным словом, затем руководители территориальных подразделений ведомства вручили им награды.

Всего награды получили 26 медицинских работников из 23 субъектов России.

В частности, два медика получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», один удостоился ордена Пирогова, еще четыре работника получили медали МВД России «За трудовую доблесть» и двое — «За доблесть в службе». Остальные получили почетные грамоты ведомства.

19 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 600 тыс. медработников оказывают помощь пациентам с коронавирусом. По его словам, российские медики за борьбу с COVID-19 в общей сложности получили 188 млрд рублей.