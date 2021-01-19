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Мурашко назвал число работающих с пациентами с COVID-19 медиков

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Свыше 600 тыс. медработников оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

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«Сегодня работают [с пациентами с коронавирусом] более 600 тыс. привлеченных медицинских работников, более 24 тыс. добровольцев помогают», ― сказал он.

Глава Минздрава отметил, что российские медики за борьбу с COVID-19 в общей сложности получили 188 млрд рублей.

Кроме того, Мурашко уточнил, что с января 2020 года производятся специальные соцвыплаты в качестве мер социальной поддержки, которые в сумме составили 53 млрд рублей. Министр добавил, что также были введены страховые гарантии для медиков на случай утраты трудоспособности или смерти.

В декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни.

Весной российский лидер распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после и на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, заявлял в конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровели 2 978 764 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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