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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика охраной границы

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Бесполетная зона в районе мыса Идокопас рядом с Геленджиком установлена приказом Минтранса в интересах пограничной безопасности. Об этом в среду, 27 января, заявили РБК в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

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Отмечается, что причиной для этого стала «возросшая разведывательная активность» некоторых сопредельных государств, которые в том числе входят в Североатлантический альянс (НАТО). В ведомстве указали, что ряд государств проявляет особую заинтересованность к территории, где находится приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Также подчеркивается, что административный комплекс заставы начали эксплуатировать в октябре 2020 года. В службе добавили, что он занимается защитой участка государственной границы страны, обеспечением законных интересов РФ, соблюдением правил режима государственной границы и пограничного контроля, а также контролем в сфере охраны биологических и водных ресурсов, пишет «Газета.ru».

Кроме того, в ФСБ сообщили, что запрета на прохождение лодок около мыса Идокопас или каких-либо особо охраняемых объектов нет. Таким образом в пресс-службе прокомментировали данные о якобы имеющейся связи между бесполетной заной и «дворцом» в Геленджике.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что СМИ могут направить все уточняющие вопросы об установке бесполетной зоны в районе Геленджика в ФСБ.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам.

22 января Песков назвал видео «хорошей, качественной клюквой, которая вызывает большое количество просмотров». До этого 20 января представитель Кремля заявил, что сбор денег на «расследования» ФБК является «лохотроном». На эту мысль, по словам Пескова, его навел тот факт, что в конце материалов «псевдорасследований» фонда указаны счета, куда просят перечислять деньги.

Он призвал россиян хорошенько подумать, прежде чем отправлять жуликам деньги, так как их способы выманить средства у населения постоянно совершенствуются.

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