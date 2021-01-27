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Песков переадресовал ФСБ вопросы о бесполетной зоне в районе Геленджика

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СМИ могут направить все уточняющие вопросы об установке бесполетной зоны в районе Геленджика в Федеральную службу безопасности России (ФСБ), сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 27 января.

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«Вы как СМИ можете просто туда (в ФСБ. — Ред.) обратиться, туда же СМИ обратились и получили ответ на свое обращение. Я не владею деталями, но там погранотряд давно был, до того, как там объекты появились, это я точно знаю, в остальном вы вольны обращаться за уточнениями туда», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сроки появления бесполетной зоны.

Ранее в этот же день в ФСБ сообщили, что установка бесполетной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе обусловлена интересами пограничной безопасности.

В пресс-службе ведомства объяснили, что беспилотная зона была создана в связи с возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, по отношению к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.

Там также подчеркивали, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас или каких-либо особо охраняемых объектов нет.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами их авторы решили «промыть мозги» россиянам.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда», — добавил Путин. Он также отметил, что подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

Песков 22 января назвал видео о дворце «хорошей, качественной клюквой, которая вызывает большое количество просмотров».

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