ФСБ объяснила наличие бесполетной зоны в районе Геленджика

Установка бесполетной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе обусловлена интересами пограничной безопасности. Об этом в среду, 27 января, сообщили РБК в Федеральной службе безопасности России (ФСБ).

В пресс-службе ФСБ объяснили, что беспилотная зона была создана в связи с возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.

Отряду поручено заниматься «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». Также в спецслужбе подчеркнули, что помимо защиты отрезка государственной границы отряд не выполняет никаких дополнительных функций.

Отдельно пресс-служба ФСБ указала, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас или каких-либо особо охраняемых объектов в этом районе нет.

Таким образом в спецслужбе прокомментировали якобы установленную бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике, пишет «Газета.ру».

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о принадлежности ему дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда», — добавил Путин. Он также отметил, что подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 января назвал видео о дворце «хорошей, качественной клюквой, которая вызывает большое количество просмотров».