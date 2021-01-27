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В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от COVID-19

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Максимальный интервал между двумя вакцинациями от COVID-19 может составлять шесть недель. Об этом 27 января рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ученый отметил, что обычно вторую вакцину делают гораздо раньше, а перерыв в шесть недель установлен для тех, кто по каким-либо причинам не смог вовремя получить вторую дозу лекарства.

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«На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора 14–21 день, но вместе с тем нужно продолжать вакцинацию, потому что, по опубликованным к настоящему моменту зарубежным данным, интервал может быть максимально до шести недель. Затем вводится вторая доза, и всё идет по обычному сценарию», — рассказал Горелов на онлайн-семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

Заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева добавила, что тем, кто заболел коронавирусом после первой прививки, не нужно ставить себе второй компонент лекарства.

Эксперт отметила, что по новым документам, регламентирующим применение вакцин от коронавируса, переболевшим людям не делают прививку.

Понежева добавила, что через 3–6 месяцев после перенесенного коронавируса следует измерить уровень антител. Решение по вакцинации будет приниматься в дальнейшем в зависимости от их количества.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Ранее в январе стало известно, что третья российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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