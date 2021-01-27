В Кремле объяснили решение России выйти Договора по открытому небу

Москва искала возможности остаться в Договоре по открытому небу (ДОН), однако эти поиски не дали результата. Об этом в среду, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подчеркивалось президентом [России Владимиром] Путиным, что, после того как США приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение», — сказал Песков.

Он добавил, что на текущий момент еще остается время до окончательного выхода и в случае готовности американских партнеров продолжить обсуждение такая возможность есть.

МИД РФ 15 января объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что именно выход США из ДОНа нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отметила, что выход России из Договора по открытому небу был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу.

В мае 2020 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. В конце ноября Вашингтон подтвердил, что больше не является участником Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.