Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о возрастании агрессивной риторики ряда стран
Наука
Ученые назвали способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Политика
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Мир
Путин назвал причину перекосов в глобальном социальном развитии
Мир
В МИДе оценили возможность восстановления ДРСМД
Мир
Путин назвал общей ответственностью позитивное развитие в мире
Общество
Путин назвал основной задачей выход из бедности
Мир
Сенатор оценила соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Мир
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

В Кремле объяснили решение России выйти Договора по открытому небу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва искала возможности остаться в Договоре по открытому небу (ДОН), однако эти поиски не дали результата. Об этом в среду, 27 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

«Подчеркивалось президентом [России Владимиром] Путиным, что, после того как США приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение», — сказал Песков.

Он добавил, что на текущий момент еще остается время до окончательного выхода и в случае готовности американских партнеров продолжить обсуждение такая возможность есть.

МИД РФ 15 января объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что именно выход США из ДОНа нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отметила, что выход России из Договора по открытому небу был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу.

В мае 2020 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. В конце ноября Вашингтон подтвердил, что больше не является участником Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021