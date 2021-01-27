В Подмосковье при обрушении крыши воинской части пострадали пятеро человек

В результате обрушения крыши воинской части в подмосковном Можайске пострадали пятеро военнослужащих. Об этом в среду, 27 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушении крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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