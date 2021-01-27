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В России за сутки выявили 17 741 новый случай COVID-19

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В России за прошедшие сутки зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания COVID-19 19 в 85 регионах. Об этом сообщили в среду, 27 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число заболевших — в Москве (1837), Санкт-Петербурге (1813) и Московской области (928).

За минувшие сутки было зафиксировано 594 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19, полностью выздоровели 27 922 человека.

Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 774 672. Зарегистрировано 202 483 выздоровевших, скончались 71 076 человек.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину спада количества новых случаев COVID-19. По его словам, во время новогодних праздников россияне фактически соблюдали домашний режим, что и способствовало уменьшению количества случаев заболевания.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, снять значительную часть ограничений, введенных в России на фоне распространения COVID-19, можно будет к началу второго полугодия или к началу лета.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Инфографика

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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