Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что снять значительную часть ограничений, введенных в России на фоне распространения коронавируса, можно будет к началу второго полугодия или к началу лета. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 25 января.

По его словам, к этому времени «мы наберем нужные нам 60–70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела».

«Тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — отметил Малышев.

Он напомнил, что вакцинация не отменяет ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Как объяснил врач, это связано с тем, что пока еще недостаточное число людей имеют иммунитет.

Ранее, 23 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России удастся добиться популяционного иммунитета к коронавирусу уже в текущем году.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

По словам Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

В рамках вакцинации гражданам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность достигла 100%.

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