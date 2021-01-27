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В Роспотребнадзоре объяснили спад числа новых случаев COVID-19

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Новогодние праздники, в течении которых люди фактически находились на изоляции, способствовали уменьшению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 27 января, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

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«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники», — отметил эпидемиолог.

Как объясняет Горелов, на протяжении практически двух недель люди снизили социальную активность, реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода COVID-19, таким образом, цепочки передачи вируса разорвались.

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявлен 18 241 новый случай заболевания COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровели 23 798 человек. Общее число заболевших с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 756 931. Зарегистрирован 3 174 561 выздоровевший, скончались 70 482 человека.

По словам доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, снять значительную часть ограничений, введенных в России на фоне распространения COVID-19, можно будет к началу второго полугодия или к началу лета.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

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