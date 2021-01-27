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YouTube продлил на неопределенный срок блокировку аккаунта Трампа

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Видеохостинг YouTube продлил бывшему президенту США Дональду Трампу на неопределенный срок запрет на размещение видео в своей учетной записи. Об этом во вторник, 26 января, сообщила газета Politico.

Ограничения коснулись и аккаунта личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который теперь не имеет права зарабатывать деньги на платформе.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа и удалил последнее видео бывшего президента. Официальной причиной стало то, что размещаемые Трампом материалы «разжигали насилие». Впоследствии запрет был продлен еще на неделю.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия».

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