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Пребывание нацгвардии США в Вашингтоне продлили до конца марта

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Пребывание бойцов национальной гвардии США в Вашингтоне продлено до конца марта. Об этом сообщает во вторник, 26 января, газета Politico со ссылкой на документ, подписанный 25 января командующим Бюро нацгвардии генерал-майором Уильямом Уокером.

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Уокер предупредил подразделения нацгвардии о том, что в Вашингтоне им предстоит находиться по меньшей мере до конца марта с целью «продолжения поддержки» властей столичного округа Колумбия, а также федерального правительства «в ходе ожидающихся <...> демонстраций и акций гражданского неповиновения».

Как заявил ранее в понедельник временно исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уитли, в округе Колумбия будут оставаться в предстоящие как минимум полтора месяца до 5 тыс. бойцов национальной гвардии.

20 января в должность президента США вступил Джо Байден. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением.

При этом военных начали направлять в американскую столицу для охраны порядка, после того как 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами президентских выборов, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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