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Силовики проинформировали штаб Байдена о безопасности на инаугурации

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Силовые ведомства Соединенных Штатов проинформировали штаб избранного президента Джо Байдена о подготовке к инаугурации. Об этом 18 января сообщается на сайте переходного правительства.

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Встреча прошла в формате видеоконференции под председательством будущего советника Байдена по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и советника штаба по тому же направлению Лизы Монако.

«Была рассмотрена текущая оперативная позиция в Вашингтоне, округ Колумбия, и в стране. Должностные лица из СНБ, Секретной службы, ФБР, министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра, Госдепа, министерства финансов, министерства обороны и других агентств проинформировали участников о текущей ситуации в области безопасности и темпах межведомственной координации с государственными, местными и отраслевыми партнерами», — сказано в тексте.

Инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января. Командующий нацгвардией Дэниел Хокансон сообщил, что в этот день в Вашингтон для обеспечения безопасности направят около 25 тыс. военнослужащих.

11 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в американской столице режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям Вашингтона для обеспечения безопасности перед инаугурацией Байдена. Режим продлится до 24 января.

Кроме того, в течение недели перед инаугурацией в центре Вашингтона будут закрыты 13 станций метро.

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