Не менее 5 тыс. бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта

Не менее 5 тыс. бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта для обеспечения безопасности после инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена. Об этом сообщил и.о. министра сухопутных сил США Джон Уитли.

По его словам, нацгвардию попросили поддерживать федеральные правоохранительные органы в течение следующих недель примерно 7 тыс. бойцами, однако к середине марта это число сократится примерно до 5 тыс., пишет «РИА Новости».

Байден вступил в должность президента США 20 января. В Вашингтоне в этот день перекрыли основные магистрали, а к охране привлекли 25 тыс. бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением.

При этом военных начали направлять в американскую столицу для охраны порядка после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.