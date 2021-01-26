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НАБУ закрыл дело против Порошенко

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против экс-президента страны Петра Порошенко о злоупотреблении властью из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщило 26 января агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы высшего антикоррупционного суда (ВАКС), признавшего решение НАБУ законным.

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Дело закрыто в конце декабря 2020 года. Как уточняется, в мае 2020 года один из депутатов рады обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении экс-президентом Украины уголовных преступлений по статьям «госизмена» и «злоупотребление властью или служебным положением».

Офис Генпрокурора открыл два уголовных дела. Досудебное расследование по первому заявлению поручили следователям главного следственного управления государственного бюро расследований. Досудебным расследованием по коррупции занимались следователи НАБУ.

Дело НАБУ было закрыто, так как в делах Порошенко не было состава уголовного преступления. 21 января ВАКС признал решение законным.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, в сентябре 2020 года против его подзащитного расследовались 58 уголовных дел. В марте 2020 года НАБУ открыло дело «по факту политического преследования» политика.

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