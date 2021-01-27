Царское это дело: Романов и Капризов уверенно дебютировали в НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 13 января. Длительная пауза и ковидные ограничения заставили боссов лиги изменить формат турнира, разделив команды на четыре дивизиона. Но на накал борьбы это не повлияло. Разумеется, российская публика пристально следит за успехами наших соотечественников за океаном. О проявивших себя с положительной стороны русских игроках — в материале «Известий».

Семен Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс»

Феноменальный старт сезона выдал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов. Летом в клуб приехал Илья Сорокин, и тренеры ломали головы, с кем из двух вратарей — Томасом Грайссом или Варламовым — нужно прощаться. И немец, и россиянин здорово сыграли в плей-офф, но в итоге оставили Семена. Пока полученное доверие он полностью оправдывает.

Варламов одержал три победы в трех матчах — над «Рейнджерс», «Бостоном» и «Нью-Джерси» — и пропустил только один гол. Сухая серия Семена продолжалась 142 минуты и 10 секунд и стала лучшей с регулярки-2014/15. Надежная игра Варламова придает уверенности партнерам. Когда понимаешь, что вратарь выручит и исправит незначительные ошибки, у полевых игроков вырастают крылья. «Айлендерс» с Варламовым и Сорокиным — две разные команды. Любопытно, что с Ильей в воротах подопечные Барри Тротца в обоих матчах остались без голов — 0:5 с «Рейнджерс» и 0:2 с «Нью-Джерси».

— У Ильи [Сорокина] и так большой вратарский опыт, накопленный за много лет в КХЛ, — сказал официальному сайту НХЛ Семен Варламов. — Хоть это и другая лига с более широкой площадкой. Я считаю, он здорово сыграл в прошлом матче против «Нью-Джерси», хорошо выглядит на тренировках и доказывает свой уровень. На мой взгляд, с каждым днем он становится все лучше и лучше. Первый его матч против «Рейнджерс» не считается. Он не играл долгое время, и ему пришлось выйти на лед без каких-либо приготовлений.

Никита Зайцев, «Оттава»

Последние несколько лет стали настоящим испытанием для Никиты Зайцева. Семейные проблемы с бывшей супругой, обмен в «Оттаву» из «Торонто», где защитнику предложили солидный контракт на 7 лет и $31,5 млн. Но сейчас, глядя на игру Зайцева, заметно, что он выбрался из кризиса и является одним из лидеров «Сенаторз».

Вы удивитесь, но Никита – лучший бомбардир «Оттавы». Пять очков в шести матчах — такой статистике позавидуют многие нападающие. Правда, все результативные действия защитника — это голевые передачи или броски по воротам, после которых партнеры доводили дело до логичного завершения. Зайцев — второй в команде по игровому времени. На льду россиянин проводит 21 минуту, что говорит о серьезном доверии тренерского штаба.

Единственная нотка грусти для Никиты — его роль в «Оттаве». Еще в «Торонто» его перепрофилировали из атакующего защитника в оборонительного, задача которого — не давать спуска форвардам соперника у своих ворот. Такого видения придерживается и главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит. Но не исключено, что после невзрачного старта сезона («Сенаторз» идут последними в дивизионе) Зайцеву стоит ждать каких-то перемен.

Александр Романов, «Монреаль»

Ярко ворвался в НХЛ защитник, которого в «Монреале» уже называют Русским Царем. В первом же матче россиянин отметился суперпасом на Томаша Татара и вывел партнера «один в ноль». Форварду оставалось только переиграть вратаря, с чем он отлично справился. А уже в третьем матче Романов забросил первый гол в НХЛ.

— На мой взгляд, это второй Бобби Орр или Пол Коффи, пусть канадцы решают, кто именно, — заметил «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Отмечу его спокойствие на льду, уверенность, подвижность. Часто в действиях новичков много суеты, они пытаются везде успеть, чтобы показать себя с лучшей стороны. Александр же невероятно подвижен, но все его движения очень органичны. Он всегда занимает правильную позицию на площадке.

С «Ванкувером» внук Зинэтулы Билялетдинова установил рекорд по игровому времени в НХЛ — 22 минуты и 33 секунды. Клод Жюльен доверяет россиянину, а тот главного тренера не подводит и с каждым матчем играет все увереннее. Когда смотришь на Романова, не видишь в нем 21-летнего дебютанта. Александр поразительно легко справляется с давлением и показывает не по годам зрелый хоккей. Его уже бросали под танки против лучших игроков лиги — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Романова выпускают в большинстве, меньшинстве и ключевых отрезках. Да, не обходится без ошибок, но спишем их на адаптацию к новой лиге. Чем больше шишек Александр набьет сейчас, тем проще ему будет в будущем.

Кирилл Капризов, «Миннесота»

Самым впечатляющим дебютом в НХЛ запомнился Кирилл Капризов. Россиянин заставил по-новому взглянуть на ничем не примечательную «Миннесоту» и придал ее тусклому нападению ярких красок. Жаль только, что у главного тренера Дина Эвансона нет вариативности в атаке среди игроков, способных к созиданию. Творить без качественных партнеров Кириллу архисложно.

— Дебют Капризова в «Миннесоте» удался, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Кирилл уехал из ЦСКА уже сложившимся игроком, профессионалом в рассвете сил, на него клубом сделана ставка, поэтому нет ничего удивительного в том, что Капризов с первого матча стал лидером клуба и каждый матч набирает результативные баллы. Очень хочется, чтобы так продолжалось и дальше.

Капризов на старте регулярки идет по графику «очко за игру». Вот только его активности не всегда достаточно для командного результата. «Уайлд» постепенно становятся зависимы от игры автора победного гола Олимпиады-2018, но решать исход матчей в одиночку он пока не может. Тем не менее дебют нападающего получился и вправду впечатляющим. Уже сейчас можно сказать, что на небосводе НХЛ зажглась еще одна российская звезда.