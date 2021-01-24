«Капризов не опустится ниже планки, которая у него есть»

В стартовавшем полторы недели назад сезоне НХЛ первые матчи за океаном провели четыре российских хоккеиста, имевших звёздный статус в России. Среди них три олимпийских чемпиона – вратарь Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Барабанов («Торонто Мейпл Лифс»), а также лучший защитник молодёжного чемпионата мира-2019 Александр Романов («Монреаль Канадиенс»).

Мнением об их первых выступлениях в Северной Америке в интервью «Известиям» поделился знаменитый нападающий сборной России и команд НХЛ 1990-первой половины 2000-х годов, чемпион мира-1993, финалист Кубка Стэнли-1998, бронзовый призёр Олимпиады-2002 Андрей Николишин.

- Удивлены тем, как удачно провёл первые матчи за «Миннесоту» Капризов?

- Капризов – это уже давно сложившийся игрок, который доказал свой уровень на мировой арене, начиная с молодёжного чемпионата мира и заканчивая Олимпиадой и КХЛ. Кирилл до нынешнего года поиграл на всех уровнях, кроме НХЛ. Для него заокеанская карьера – новый этап. Но Капризов туда приехал сложившимся игроком, лидером клуба и национальной сборной. И его успешное выступление в первых матчах за «Миннесоту» не удивило, а только лишний раз подтвердило уровень этого игрока и порадовало. Он молодец, что перебрался в сильнейшую лигу мира и теперь показывает там свою профпригодность.

- Дальше у него всё пойдёт так же хорошо или могут быть сложности?

- Естественно, будет трудно пройти без спадов весь сезон – это никому не удаётся. Поэтому, где-то будут хорошие матчи, где-то совсем удачные. Но, тем не менее, на этом уровне Капризов не опустится ниже той планки, которая у него есть. Плюс команда у него не обладатель Кубка Стэнли, а середнячок. И там обычно немного проще себя проявлять и доказывать свой уровень, когда ты начинаешь карьеру в НХЛ.

- Александру Барабанову сложнее - с учётом конкуренции «Торонто»?

- У Барабанова абсолютно другая ситуация, чем у Капризова. Разные игроки, разные стили игры. Если Капризов – хоккеист первых двух звеньев, то Барабанов – нет. У него конкуренция намного жёстче за то место, на которое он претендует. Там нужны определённые навыки, определённую работу надо проделывать и игру показывать. К сожалению, Сашке сейчас сложно. Он к такому хоккею просто не готов, поскольку никогда в него не играл. В первых матчах ему шанс дали, он его не использовал, поэтому в некоторых играх выбыл из состава. Пока Барабанов поймёт роль, которую ему отводят в «Торонто», пока привыкнет к ней - пройдёт время. И только тогда ему удастся закрепиться в составе.

- Вы сказали, что он никогда раньше не играл в такой хоккей. Имеете ввиду, что ему надо больше черновой работы и борьбы показывать?

- Да, он же игрок третье-четвёртого звена. Больше даже четвёртого. Он должен быть более мобильным, за счет сохранения шайбы играть в зоне соперника и именно туда привозить ее, играть там. Необязательно создавать моменты, но надо сохранить шайбу, тем самым зарабатывая на себе удаления. Он парень с хорошим мышлением и катанием, но для игры в большинстве и первых звеньях в НХЛ не дотягивает.

- Нет опасения, что Барабанов уже не сможет перестроиться в таком возрасте? Всё-таки 26 лет – возраст уже состоявшегося игрока.

- А возраст здесь причём? Сергей Макаров приехал в НХЛ в 30 с лишним лет и отлично играл. Дело не в возрасте, а в том, как ты понимаешь игру, как реализуешь это понимание, как оцениваешь ситуацию. В мышлении дело.

- Могут Барабанова спустить в АХЛ, когда там начнётся сезон?

- Пока сезон в АХЛ не играется, спускать его некуда. Пока Барабанов в обойме, шансы ему будут предоставляться. Дальше зависит от того, как будет играть команда, как будут себя проявлять другие хоккеисты. Возможно, кто-то получит травму, и это тоже даст шанс Александру. А в остальном многое зависит от тренировочного процесса.

- Удивлены тому, как начал карьеру в «Монреале» Александр Романов?

- Да нет. А почему должно это удивлять? Это у нас получается с бухты-барахты, а там игроков ведут планомерно. Когда «Монреаль» брал Романова, там знали, что это за игрок. Знали его сильные и слабые стороны. Вот и пытаются играть на сильных сторонах и развивать слабые. Если у Сашки есть хороший бросок, если он мобилен, может отдать передачу и подключается к атаке, то его используют в этом ракурсе. При этом, дав ему много игрового времени в дебютном матче, его уже чуть меньше выпускали на лёд в следующих встречах. Потому что нельзя парня сразу в пекло бросать, чтобы не накосячил. Его готовят планомерно, терпеливо работают с ним.

- Тут есть аналогия с Капризовым в плане начала карьеры в не самом сильном клубе?

- Аналогия только в том, что обе команды из хоккейных городов, провинций, штатов. Там очень большое внимание к хоккею. Играть в Монреале всегда сложно, будь ты канадец или иностранец. Хоккей там – как религия. И к этому надо привыкнуть.

- С чем связан неудачный дебют Ильи Сорокина – 0:5 от «Нью-Йорк Рейнджерс»?

- Совокупность факторов. Он не должен был выходить на лед, но Семён Варламов получил травму. Ментально Илья не был готов к такому повороту событий. Плюс в обороне «Нью-Йорк Айлендерс» сыграл неважно — они накосячили за один этот матч столько, сколько не ошибаются за пять встреч. Поэтому так неудачно получилось. Где-то сам Сорокин нервничал и ошибался. Но это не страшно. Это нормально. Иногда даже лучше, чтобы первый блин был комом, чем на ноль отстоять.

- Ошибки обороны его команды удивительны - с учётом того, что в последние годы при главном тренере Барри Троце «Айлендерс» считается образцом игры в защите.

- Вы поймите: они же без предсезонки. Покатались две недели и полетели в сезон. Поэтому такие вещи первое время будут случаться, пока нет стабильности. Ну и спаренные игры имеют тенденцию к таким противоположным результатам. «Айлендерс» в стартовом матче победил «Рейнджерс» (4:0) с Варламовым, а через два дня получил 0:5.

- Каковы перспективы Сорокина при здоровом Варламове?

- Вряд ли его отправят в фарм-клуб. Там два основных вратаря – Варламов и Сорокин. Есть еще третий, но больше для тренировочного процесса. В любом случае, Сорокин будет получать свои шансы, но никто не говорил, что, приехав за океан, он сразу станет первым номером. Ему надо доказать право быть первым. Пока же удачно играет Варламов, выдаёт игры на ноль. В остальном всё будет зависеть от Илюхи – от того, как он будет тренироваться, как будет использовать свои шансы в матчах.

- Можно сказать, что ему повезло попасть в команду, умеющую хорошо обороняться?

- Конечно, когда команда играет в системную и плотную оборону, вратарям легче играть. Если брать Сергея Бобровского, то ему во «Флориде» приходится отбивать все броски и добивания, подчищать всё вокруг себя. Это намного сложнее, чем у него было в «Коламбусе» с его защитой. Во «Флориде» другая специфика. А вратарям проще проявлять себя в клубах, где полевые игроки очень надежно действуют у своих ворот.