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Оппозиция обвинила Киев в языковом геноциде

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает действие нового закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» геноцидом в отношении русскоязычного населения. Текст заявления партии 26 января приводит портал NewsOne.

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По данным оппозиции, в первую же неделю действия этой статьи закона на электронную почту уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб от противников русского языка. Кроме того, радикалы устроили травлю в отношении сотрудницы ветеринарной клиники, которая пообещала клиентам, обращающимся к ней на русском языке, скидку.

С кибербуллингом столкнулась и преподаватель педуниверситета имени Драгоманова Евгения Бильченко, разместившая в соцсетях пост с критикой насильственной украинизации сферы услуг.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» предупреждала, что принятие указанных языковых норм не будет иметь ничего общего с защитой украинского языка, а станет оправданием для террора в отношении русскоязычных граждан», — отметили представители политического объединения.

Оппозиционеры обвинили действующую власть в разжигании гражданского противостояния на Украине, ущемлении прав русскоязычных граждан и ограничении прав предпринимателей.

«Языковая и в целом социальная политика (украинского лидера Владимира) Зеленского, правительства и партии «Слуга народа» сознательно ведет к разжиганию межнациональной розни в стране, к установлению тоталитарного режима, главные задачи которого — сохранение колониального статуса Украины, целенаправленное уничтожение культуры, языков и традиций народов, проживающих в Украине, и организация на государственном уровне геноцида инакомыслящих», — подчеркнули в партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала сограждан остановить дискриминацию русскоязычного населения, пока подобная политика не привела страну к катастрофе.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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