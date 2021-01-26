Пилота садившегося в Пулково самолета ослепили лазером

Неизвестный ослепил лазером пилота пассажирского самолета авиакомпании «Руслан», совершавшего посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Инцидент произошел накануне. Диспетчерам об этом сообщил командир самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург. На безопасность полета и посадку лазер влияния не оказал.

Злоумышленник, светивший лазером, находился возле ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Факт произошедшего подтвердили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, назначено проведение проверки.

Как ранее рассказал «Известиям» специалист по лазерам Алексей Делеев, когда луч попадает на стекло кабины, он преломляется и блики разбрызгиваются по всей поверхности стекла. Оно становится сплошным слепящим солнцем для всех, кто находится в кабине.

Ситуация усугубляется тем, что на многих современных самолетах приборы выведены на стекло кабины.