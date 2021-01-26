Патрушев прокомментировал ограничение на Украине использования русского языка

Принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Интервью с ним во вторник, 26 января, опубликовала газета «Аргументы и факты».

«Происходящее же на Украине — это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», — заявил политик.

По его словам, Украина в угоду США игнорирует даже собственную конституцию, согласно которой в стране гарантируется защита и свободное использование других языков. Секретарь СБ РФ также отметил, что власти Украины, пытаясь остаться у руководства любыми способами, не задумывается о последствиях решений, продиктованных Западом.

«Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», — добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что основным языком на Украине остается русский, что обусловлено многовековым совместным проживанием разных национальностей в России и на Украине, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.