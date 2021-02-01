По вирусному счету: страховые выплаты больным COVID приблизились к миллиарду

В 2020 году страховые компании выплатили не меньше 840 млн рублей по случаям, связанным с заболеванием коронавирусом, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты крупнейших организаций. Компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше — 74 млрд рублей. Причем процент отказов в выплатах по ковидным полисам оказался высоким — 13%, отметили в Центробанке. Мнения экспертов о перспективах этого направления в страховании разделились: одни считают, что в 2021 году выплаты пострадавшим от COVID-19 могут перевалить за миллиард, другие полагают, что вскоре вирусные полисы потеряют популярность.

Коронная прибыль

«Известия» спросили 12 крупнейших страховых компаний о продажах гражданам полисов, покрывающих риски заболевания коронавирусом в 2020-м. Из ответов восьми организаций следует, что в прошлом году страховки от COVID-19 приобрели более 8 млн клиентов. Некоторые компании включали эти риски в уже существующие полисы по защите здоровья, другие создали отдельный продукт от COVID-19. В опрошенных компаниях выплаты заболевшим клиентам составили более 840 млн рублей. При этом сборы страховых по полисам, покрывающим такие заражения, оказались выше 74 млрд рублей, следует из ответов организаций.

В 2021-м возможен дальнейший рост выплат по этому продукту, считают в Центробанке. Наибольший объем в прошлом году клиентам перечислила СК «Сбербанк страхование жизни»: по 3,2 тыс. случаев сумма составила 450 млн рублей, рассказали в пресс-службе организации.

По вирусному счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В «Капитал Лайф Страхование Жизни» в течение 2020 года по рискам, связанным с COVID-19, клиентам выплатили более 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании. В «Ингосстрах-жизнь» эта сумма составила 24,3 млн рублей. Практически половина из всех заболевших были из Москвы и Московской области. А каждый пятый являлся медицинским сотрудником.

В Банке России отметили, что процент отказов страховых в предоставлении выплат по полисам от коронавируса был высоким и составил 13%. В основном это связано с недостаточным информированием клиентов компаниями и их агентами о том, что является страховым случаем , какие есть исключения и как получить выплаты, рассказали в пресс-службе регулятора.

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Не только вирус

По данным Центробанка, в прошлом году значительно вырос спрос на страхование жизни. Объем выплат по таким полисам за девять месяцев 2020-го вырос на 62% по сравнению с тем же периодом 2019-го и оказался больше 143 млрд рублей. Сумма выплат была выше и по хеджированию от несчастных случаев и болезней. Она достигла 13,5 млрд, что почти на 6% больше, чем в 2019-м.

В «РЕСО-Гарантия» подтвердили значительный рост выплат в 2020 году, особенно в тех видах страхования, которые связаны с защитой жизни и здоровья. Так, по полисам от несчастных случаев и болезней количество выплат увеличилось на 82%, почти до 29 тыс., а объем подскочил на 40% и состави л почти 1,2 млрд рублей. Около 79 млн рублей из этой суммы связано с последствиями от коронавируса.

Но влияние COVID-19 может быть существенно большим, так как во многих случаях он не указывался причиной страхового события, в то время как клиент им болел, рассказал заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. Только на тестирование застрахованных на коронавирус компания потратила 200 млн рублей, а на стационарное лечение заболевших в Москве — более 26 млн.

Причины роста

Одними из основных причин роста объемов выплат клиентам аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает пандемию и увеличение собранных страховых премий в 2020 году по сравнению с 2019-м. Эта сумма была выше по всем сегментам рынка, кроме ДМС, рассказал эксперт. Из-за пандемии за год страховые выплаты по легочным заболеваниям у крупных компаний выросли в 2,5–3 раза. И этот тренд сформировался еще до появления специальных полисов от COVID-19, которые активно рекламировались на фоне распространения вируса. Из-за того, что вакцинация обещает растянуться почти на весь год, эксперт ожидает третьей вспышки коронавируса и еще большего роста выплат в пользу заболевших. В 2021-м эта сумма может превысить 1 млрд рублей, считает Валерий Емельянов.

Другого мнения придерживается генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. Он уверен, что страховки от коронавируса только эксплуатировали опасения населения перед неизвестными последствиями болезни. А так как уровень неопределенности по COVID-19 в последнее время снижается, рост продаж и выплат по подобным полисам в 2021 году маловероятен. Эксперт не видит причин, чтобы этот продукт и через год оставался популярным.

По вирусному счету Фото: Depositphotos

Если же говорить в целом об итогах 2020-го в страховании, то основная причина роста выплат заключается в увеличении числа проданных полисов. Последние два года стабильно прирастало страхование имущества, продажи полисов от несчастных случаев и страховок к кредитным продуктам банков. Именно по ним сейчас и повышаются объемы выплат, рассказал Андрей Дроздов. Это увеличение не связано ни с ростом рискованности страхования, ни с лояльностью процесса выплат.