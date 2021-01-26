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Байдена призвали отменить смертную казнь на федеральном уровне

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Более ста правоохранителей, генпрокуроров и прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США в понедельник, 26 января, призвали президента Джо Байдена к скорейшей отмене смертной казни на федеральном уровне. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации юристов и прокуроров Fair and Just Prosecution.

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В документе главе государства предлагается начать президентский срок, «прояснив свою приверженность правосудию».

«Немедленно предпримите все действия, которые в вашей власти, чтобы отменить федеральную смертную казнь раз и навсегда», — говорится в письме.

Ранее, 13 января, в США привели в исполнение первый с 1953 года смертный приговор женщине. 52-летней Лизе Монтгомери ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Ранее Верховный суд США разрешил после нескольких апелляций и отсрочек привести смертный приговор в исполнение.

Отмечается, что смерть Монтгомери от смертельной инъекции стала 11-й казнью с тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа возобновила применение смертельной казни осужденным на федеральном уровне в июле 2020 года.

Восстановление федеральной смертной казни имело символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей. Однако в 2020 году федеральные власти в США впервые в истории страны привели в исполнение больше смертных приговоров, чем отдельные штаты вместе взятые, свидетельствуют данные из ежегодного отчета организации Death Penalty Information Center.

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