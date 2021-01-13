Верховный суд США разрешил первую почти за 70 лет казнь женщины

Верховный суд США постановил, что ранее отсроченный первый почти за 70 лет смертный приговор Лизе Монтогомери может быть приведен в исполнение. Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters.

Келли Генри, адвокат Монтгомери, в резких замечаниях назвала ожидающуюся казнь «порочным, незаконным и ненужным проявлением авторитарной власти».

Планируется, что женщине введут смертельную инъекцию.

Таким образом, казнь женщины-заключенной в США пройдет впервые с 1953 года.

Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в городе Скидмор на северо-западе штата Миссури в декабре 2004 года. Осужденная задушила девушку, находившуюся на восьмом месяце беременности. Адвокаты осужденной пытались доказать в суде, что их подзащитная психически больна.

Несколько дней назад суд в американском штате Индиана отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне. В качестве причины указывались ее проблемы с психикой.

Вместе с тем еще 2 января Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего казнь Монтгомери.

В ноябре Министерство юстиции США разрешило проводить казни преступников, осужденных на федеральном уровне, любым легальным на территории данного штата способом. В частности, в некоторых из них разрешены отравление газом, казнь на электрическом стуле, а также расстрел.

В июле власти США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне. С 2003 года действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась только на уровне властей штатов. За первую неделю были казнены три преступника.