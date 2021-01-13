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В США впервые почти за 70 лет казнили женщину

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В США привели в исполнение первый с 1953 года смертный приговор женщине, сообщает газета The New York Times в среду, 13 января.

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52-летней Лизе Монтгомери ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины зафиксировали 13 января в 1:31 по местному времени (09:31 мск).

Ранее Верховный суд США разрешил после нескольких апелляций и отсрочек привести смертный приговор в исполнение.

Отмечается, что смерть Монтгомери от смертельной инъекции стала 11-й казнью с тех пор, как администрация действующего президента США Дональда Трампа возобновила применение смертельной казни осужденным на федеральном уровне в июле 2020 года.

Келли Генри, адвокат Монтгомери, назвала казнь «порочным, незаконным и ненужным проявлением авторитарной власти». Она также заявила, что власти США нарушили закон, потому что у женщины были проблемы с психикой, пишет «Газета.ру».

Монтгомери осудили за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 года. Осужденная задушила женщину, находившуюся на восьмом месяце беременности.

В ноябре 2020 года министерство юстиции США разрешило проводить казни преступников, осужденных на федеральном уровне, любым легальным на территории данного штата способом.

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