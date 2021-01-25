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Кокорин записал первое видеообращение после прилета в Италию

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Нападающий Александр Кокорин, который с начала сезона играл за московский футбольный клуб «Спартак», прилетел в Италию для подписания контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист сделал короткое первое заявление в официальном Twitter клуба.

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«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь, Forza Viola!» — сказал Кокорин в видеоролике.

Сначала форвард пройдет медосмотр в Милане, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне сообщалось, что 25 января Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. По словам итальянского журналиста Николо Скиры, «Фиорентина» заплатит «Спартаку» €4,5 млн.

Предполагается, что первая тренировка Кокорина с новой командой пройдет 26 января.

О том, что Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее Кокорин выступал в составах «Зенита» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» является двукратным чемпионом Италии и шестикратным обладателем Кубка страны.

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