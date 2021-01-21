«Спартак» подтвердил трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Московский футбольный клуб «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина.

«В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае его успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», — отмечается в заявлении.

Ранее в четверг форвард заявил, что в этот же день покидает красно-белых и летит в Италию. Там он должен пройти медосмотр и подписать контракт с «Фиорентиной».

По словам Кокорина, игра в Европе для него будет новой и он пока не знает, чего ожидать.

«Ребята рассказывали мне какие-то нюансы, про тренировочный процесс и игры. Для меня это всё будет ново, посмотрим. Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, спортсмен отправится в Италию 25 января. Подписание контракта планируется на 26 января.

Накануне итальянские СМИ сообщали, что «Фиорентина» готова купить Кокорина за €5 млн. По данным источников, футболист будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Портал Transfermarkt.de указывал, что трансферная стоимость россиянина оценивается в €4,5 млн.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Ранее он выступал в составе «Зенита» и «Сочи». «Фиорентина» является двукратным чемпионом Италии и шестикратным обладателем Кубка страны.