Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ

Российская делегация готова работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на равных с другими делегациями. Об этом заявил в понедельник, 25 января, глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев.

По словам сенатора, иные варианты невозможны.

«Ни у кого не должно быть сомнения в том, что российская делегация готова работать в ПАСЕ конструктивно и созидательно, но только и исключительно на равных условиях с другими делегациями», — цитирует Косачева «РИА Новости».

Ранее в этот день парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. Дальнейшее обсуждение судьбы делегации продолжится на неделе.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти», превратившись в инструмент для заигрываний с Россией.

В январе 2020 года Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, полномочия делегации утвердили позже в том же месяце.